Χειροπέδες σε συμμορία που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες – Κέρδη 300.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες αποκομίζοντας χιλιάδες ευρώ προχώρησαν στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση διέθετε παράνομο τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι από το οποίο πραγματοποιούνταν καθημερινά εκατοντάδες τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, τα θύματα του κυκλώματος είναι δεκάδες, ενώ τα κέρδη των δραστών (άπαντες Ρομά) προσεγγίζουν τις 300.000 ευρώ.

Για την υπόθεση έχουν γίνει μέχρι στιγμής έξι συλλήψεις.