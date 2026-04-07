Χειροπέδες σε σωφρονιστικό υπάλληλο του Κορυδαλλού για ναρκωτικά
Στη σύλληψη ενός 49χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών Κορυδαλλού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι Αρχές.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος εισήγαγε συσκευές ατμίσματος κάνναβης από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κάνναβη με σκοπό τη διακίνησή της.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ξεκίνησε όταν το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών εντόπισε δέμα από τις Η.Π.Α. που περιείχε 6 συσκευές ατμίσματος κάνναβης. Επιπλέον, βρέθηκε δέμα από το Ηνωμένο Βασίλειο που περιείχε πιθανές ναρκωτικές ουσίες σε πάστα και υγρή μορφή.
Κατά την επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, ο κατηγορούμενος συνελήφθη. Σε έρευνα κατοικίας και κατοχής κατασχέθηκαν:
- 7 γυάλινα βάζα με κάνναβη σε πάστα, μεικτού βάρους 239 γραμμαρίων
- Νάιλον συσκευασία με μπισκότο κάνναβης, 32 γραμμάρια
- 7 νάιλον συσκευασίες σοκολάτας κάνναβης, 22,6 γραμμάρια
- Νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, 7 γραμμάρια
- Νάιλον συσκευασία με κάνναβη σε πάστα, 1,6 γραμμάρια
- 14 συσκευές ατμίσματος κάνναβης και 7 αμπούλες κάνναβης
- 2 σύριγγες κάνναβης
- Πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, σπρέι πιπεριού, ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο
Επιπλέον, σε αποθήκες ταχυδρομικής εταιρίας εντοπίστηκαν δύο δέματα με τον ίδιο παραλήπτη, που περιείχαν συνολικά 5 αμπούλες κάνναβης, συσκευή ατμίσματος και γυάλινο βάζο με 42 γραμμάρια κάνναβης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.