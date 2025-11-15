MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χειροπέδες σε 44χρονο στην Ημαθία για ναρκωτικά: Κατασχέθηκαν πάνω από 75 γραμ. κοκαΐνης και ένα πιστόλι κρότου – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες (14 Νοεμβρίου 2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, ένας 44χρονος άνδρας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του προαναφερόμενου άνδρα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 1 πιστόλι κρότου με γεμιστήρα,
– 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 1,2 γραμμαρίων,
– 2 φυσίγγια και
– 7 κενά νάιλον σακουλάκια.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε αγροτεμάχιο κοντά στην οικία του, στο οποίο ήταν τοποθετημένα μεταλλικά κλουβιά εκτροφής σκύλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 66,10 γραμμαρίων και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία ήταν καλά κρυμμένα μέσα σε μεταλλικό κλουβί και
– 7 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 8,27 γραμμαρίων, οι οποίες ήταν καλά κρυμμένες κάτω από κομμάτι νάιλον σε χώρο του αγροτεμαχίου.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 11.310 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Facebook.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Ελληνική Αστυνομία Ημαθία Ναρκωτικά

