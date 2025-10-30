Χειροπέδες σε 36χρονο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Εντοπίστηκε με “φιξάκια” κοκαΐνης και ζυγαριά ακριβείας

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 36χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκε στην κατοχή του μία συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη βάρους 65 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του στο κέντρο της πόλης, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

16 μικροδέματα («φιξάκια») με κοκαΐνη συνολικού βάρους 13,89 γραμμαρίων,

μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

μία συσκευασία με άγνωστη λευκή σκόνη βάρους 45 γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του 36χρονου, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθεί η έκταση της παράνομης δραστηριότητάς του.