Χειροπέδες σε 20χρονο που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης–Κιλκίς

Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής, το απόγευμα της Πέμπτης, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Κιλκίς.

Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία για τα περαιτέρω που προβλέπει η νομοθεσία.