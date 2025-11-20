MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Ξεβράστηκε σορός άνδρα στην παραλία Ανύδρων – Εξετάζεται αν είναι από το ναυάγιο της Γαύδου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη σορό ενός άνδρα ξέβρασε η θάλασσα στην παραλία των Ανύδρων στον δήμο Καντάνου-Σελίνου.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα kriti360.gr το πτώμα εντοπίστηκε τυχαία από πολίτες το μεσημέρι της Πέμπτης.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν και μέλη της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Σελίνου.

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

