Χανιά: Ξεβράστηκε σορός άνδρα στην παραλία Ανύδρων – Εξετάζεται αν είναι από το ναυάγιο της Γαύδου
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τη σορό ενός άνδρα ξέβρασε η θάλασσα στην παραλία των Ανύδρων στον δήμο Καντάνου-Σελίνου.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα kriti360.gr το πτώμα εντοπίστηκε τυχαία από πολίτες το μεσημέρι της Πέμπτης.
Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν και μέλη της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Σελίνου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτά που ακούστηκαν, ήταν ένα δικό μου τραγικό λάθος
- Νέες αποκαλύψεις για το φονικό στον Νέο Κόσμο – Ίχνη στραγγαλισμού στη σορό του 58χρονου οδηγού
- Μέγκαν Μαρκλ για πρίγκιπα Χάρι: Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο από εκείνον – Τόσο ολοκληρωτικά και έντονα