Χανιά: Τα πρώτα στοιχεία για την σορό που βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. αναλαμβάνει την ταυτοποίηση της σορού, που βρέθηκε την Πέμπτη (26/03) στο Κολυμπάρι Χανίων.

Η σορός, που εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή, ανήκει σε άνδρα, με τις αρχές να τονίζουν πως λόγω της προχωρημένης σήψης η ταυτοποίησή της μπορεί να γίνει μόνο μέσω της εξέτασης DNA.

Έτσι, μετά την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή, ελήφθησαν δείγματα τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, στην Αθήνα.

Όπως προβλέπεται από την διαδικασία οι αρχές ανασύρουν από τα αρχεία τους όλες τις υποθέσεις εξαφανίσεων στην περιοχή, με πιο πρόσφατη αυτή του γιατρού του Βενιζέλειου, Αλέξη Τσικόπουλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, αυτό το ενδεχόμενο θεωρείται απίθανο, αφού ο άνδρας στον οποίο ανήκει η σορός εκτιμάται ότι είχε ύψος 1,80 μ., ενώ ο αγνοούμενος γιατρός 1,94 μ.

Παράλληλα και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σορός, σχεδόν αποστεωμένη, οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ο άνδρας έφυγε από τη ζωή πολύ πριν χαθούν τα ίχνη του 33χρονου γιατρού.

Οι αρχές ερευνούν και παλαιότερες περιπτώσεις εξαφανίσεων, ωστόσο ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι η σορός να προέρχεται από κάποιο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού τους τελευταίους μήνες. Η Μεσόγειος άλλωστε έχει γίνει υγρός τάφος για πολλούς ανθρώπους που στην προσπάθειά τους να φύγουν από τις χώρες τους και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, χάνουν τη ζωή τους όταν οι βάρκες στις οποίες τους φορτώνουν οι διακινητές ανατρέπονται.

Σε αυτό το ενδεχόμενο πάντως η ταυτοποίηση της σορού καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη, καθώς το DNA του νεκρού θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ..

