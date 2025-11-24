Χανιά: Συνελήφθησαν δύο αδέρφια που έριχναν μπαλωθιές

Μπαλωθιές έπεσαν την Κυριακή σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, με την αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για δύο αδέλφια ηλικίας 47 και 37 ετών, στο σπίτι των οποίων, μετά από έλεγχο της αστυνομίας, βρέθηκε πιστόλι, κάλυκες και φυσίγγια.

Πιο συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου έγιναν ανώνυμες καταγγελίες στην αστυνομία για άσκοπους πυροβολισμούς σε σπίτι στην αυλή του οποίου υπήρχε ρακοκάζανο, με αποτέλεσμα τα δύο αδέρφια να συλληφθούν και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, αναφέρει το zarpanews.gr.

Το περιστατικό έρχεται μόλις τρεις μέρες μετά τις ανακοινώσεις από το Ηράκλειο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για μετατροπή σε κακούργημα της οπλοκατοχής και οπλοφορίας πυροβόλου όπλου σε κοινωνικές εκδηλώσεις και πανηγύρια με τους παραβάτες να τιμωρούνται με κάθειρξη έως 8 χρόνια και χρηματική ποινή από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Παράλληλα, όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός, όποιος κατέχει ή φέρει πυροβόλο όπλο τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή που φτάνει τις 150.000 ευρώ.