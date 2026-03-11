MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κάνναβης και κοκαΐνη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα για ναρκωτικά, προχώρησαν στα Χανιά αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η σύλληψή του, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε το μεσημέρι της Τρίτης μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων και ακινητοποιήθηκε, ενώ στον έλεγχο και την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 2,192 κιλά κάνναβης, 206,4 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 ζυγαριές, τρίφτης και χρηματικό ποσό 1.010 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Διακόπηκε η δίκη των Τεμπών για τα βίντεο – Ένιωσε αδιαθεσία η πρόεδρος

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Τραγωδία στην Ελβετία: Έξι νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε λεωφορείο που πήρε φωτιά – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νεκρός πεζός μετά από παράσυρση από νταλίκα στην Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Πάτρα: Συναγερμός για διαρροή αερίου στο εργοστάσιο που έγινε έκρηξη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Νεκταρία που πέθανε στον Κολωνό: “Περιμέναμε να μας καλέσει στο γάμο της και όχι στην κηδεία της”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο αστυνομικός που ενημερώθηκε με έναν χρόνο καθυστέρηση από το 424 ότι είχε καρκίνο