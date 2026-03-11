Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κάνναβης και κοκαΐνη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα για ναρκωτικά, προχώρησαν στα Χανιά αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Η σύλληψή του, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε το μεσημέρι της Τρίτης μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.
Ο 51χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων και ακινητοποιήθηκε, ενώ στον έλεγχο και την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 2,192 κιλά κάνναβης, 206,4 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 ζυγαριές, τρίφτης και χρηματικό ποσό 1.010 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.