Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 48χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Μάχη για τη ζωή δίνει στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων θύμα τροχαίου, μια γυναίκα 48 ετών.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Κίσσαμο και συγκεκριμένα στην παλιά εθνική οδό, στον δρόμο προς Καλουδιανά, όταν το θύμα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο όταν την παρέσυρε το όχημα που οδηγούσε ένας 25χρονος. Ο νεαρός συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: neakriti.gr