Χανιά: Μπαλκόνι 4ου ορόφου κατέρρευσε στη μέση του δρόμου – Διασκορπίστηκαν παντού συντρίμμια από τσιμέντο, δείτε φωτογραφίες

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματίας μετά από ένα τρομερό περιστατικό με πτώση μπαλκονιού στα Χανιά, που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Με έναν εκκωφαντικό θόρυβο, του μεγάλο μπαλκόνι που βρισκόταν στον τελευταίο όροφο μιας ημιτελούς, εδώ και χρόνια, οικοδομής επί της οδού Κυδωνίας κατέρρευσε με τα τσιμεντένια συντρίμμια να σκορπίζονται σε μεγάλη έκταση στην πόλη των Χανιών.

Το περιστατικό συνέβη στην διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου απέναντι από τον σταθμό των ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων και μάλιστα σε ώρα που υπάρχει μεγάλη κίνηση και οχημάτων αλλά και πεζών, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Από απίστευτη τύχη τα συντρίμμια δεν έπεσαν σε κάποιον πεζό ή διερχόμενο όχημα, αλλά προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένες μηχανές, σε ένα σταθμευμένο όχημα και σε κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, αρχικά κατάρρευσε το μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου και κατά την πτώση του παρέσυρε και το τσιμεντένιο που βρίσκεται απο κάτω.