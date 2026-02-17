Χανιά: Η στιγμή που μεθυσμένος οδηγός “μπουκάρει” σε αυλή επιχείρησης – Δείτε βίντεο

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα «εισέβαλε» σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη αποκριάτικο πάρτι με οικογένειες και μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGA, το όχημα καρφώθηκε με σφοδρότητα σε δέντρο, σκορπίζοντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς μόλις 15 δευτερόλεπτα νωρίτερα ένας καλεσμένος είχε περάσει από το ακριβές σημείο της πρόσκρουσης.

Μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές απόλυτου τρόμου: η μουσική διακόπηκε απότομα, παιδιά ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ γονείς έτρεχαν έντρομοι να εντοπίσουν τα παιδιά τους και να βεβαιωθούν πως είναι καλά. Όπως είπαν, το αυτοκίνητο δεν φρέναρε ούτε για δευτερόλεπτο καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του.

Ο 42χρονος οδηγός διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Μη βλέποντας τη σήμανση «STOP» και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, γκρέμισε παλέτες με πέτρες, κατέστρεψε τμήμα βραχώδους τοίχου και ένα διακοσμητικό σιντριβάνι, πριν ακινητοποιηθεί τελικά πάνω στο δέντρο. Ζημιές υπέστη επίσης και ένα σταθμευμένο αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο οδηγός επιχείρησε αρκετές φορές να διαφύγει βάζοντας όπισθεν, ακόμη και μετά τη σύγκρουση. Τελικώς συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, με το αλκοτέστ να επιβεβαιώνει ότι ήταν μεθυσμένος. Την επόμενη ημέρα αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ίδιος επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ζητώντας συγγνώμη και δηλώνοντας πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις ζημιές. Εξέφρασε, επίσης, την ανακούφισή του που κανείς δεν τραυματίστηκε, τονίζοντας ότι εργάζεται σε δύο δουλειές και θα προσπαθήσει να καλύψει σταδιακά το κόστος αποκατάστασης.