ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και καρφώθηκε σε τοίχο – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, που τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10) τραυματίστηκε σε τροχαίο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, σύμφωνα με το creta24.gr.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν, πως οδηγός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε τοίχο σπιτιού.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ έσπευσε το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

