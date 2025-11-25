MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Διασωληνώθηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται η 48χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το απόγευμα της Δευτέρας στην Κίσσαμο.

Η γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπως διαπιστώθηκε μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο έγινε στην Παλιά Εθνική οδό στην Κίσσαμο στον δρόμο προς Καλουδιανά, στην περιοχή Κάμπος, ενώ η γυναίκα διέσχιζε τον δρόμο για να περάσει απέναντι.

Ο 25χρονος οδηγός του οχήματος που παρέσυρε την γυναίκα συνελλήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Χανιά

