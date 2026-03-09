Χανιά: 51χρονος κρεμάστηκε από δέντρο, άφησε βίντεο με τους λόγους της αυτοκτονίας του

Τέλος στη ζωή του έβαλε το πρωί της Δευτέρας ένας άνδρας ηλικίας 51 ετών στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το πρωί όταν ο 51χρονος πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε σε απόμερο μέρος στα Χανιά.

Εκεί έφτιαξε μία θηλιά, την πέρασε σε ένα δέντρο και την πέρασε στον λαιμό του βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, νωρίτερα είχε καταγράψει σε βίντεο στο κινητό του τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.

Το άψυχο σώμα του 51χρονου εντόπισαν περαστικοί οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή να εντοπίζουν ένα σημείωμα στο οποίο ο άτυχος 51χρονος άφηνε οδηγίες για να βρουν το βίντεο που είχε καταγράψει.