Χανιά: 40χρονος κρατούμενος βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του στις Φυλακές Αγυιάς

Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3) ένας άνδρας, περίπου 40 ετών, αλλοδαπός, στις φυλακές Αγυιάς στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και πιθανότατα ο θάνατος του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, όπως αναφέρει το cretalive.

