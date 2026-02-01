MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: 28χρονος έπεσε από ύψος 5 μέτρων έξω από νυχτερινό κέντρο

THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας 28χρονος άνδρας ο οποίος έπεσε από ύψος 5 μέτρων έξω από νυχτερινό κέντρο.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο 28χρονος διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο και είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Κατά την αποχώρησή του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται φέρεται να έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος περίπου 5 μέτρων.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του.

