Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος στο αλιευτικό καταφύγιο Νέας Σκιώνης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα σκάφος βυθίστηκε χθες εντός του αλιευτικού καταφυγίου Νέας Σκιώνης του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών, από ιδιώτη, για την ύπαρξη ενός βυθισμένου σκάφους, αγνώστων λοιπών στοιχείων, εντός του αλιευτικού καταφυγίου Νέας Σκιώνης του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του σκάφους, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού.

