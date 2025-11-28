MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο με τις τελευταίες στιγμές του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

THESTIVAL TEAM

Συνεχίζεται σήμερα (28/11) η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, ο οποίος σκοτώθηκε μετά το δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024.

Στην υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ αφού προβλήθηκε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, αποτυπώνει την ταχύτητα που αναπτύσσει το μηχάνημα και τα δύο αδέρφια να βρίσκονται πάνω σε αυτό, λίγα λεπτά προτού ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής χάσει τη ζωή του.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνονται οι τελευταίες στιγμές του 19χρονου στο μοιραίο παιχνίδι «crazy dance», όπου μαζί με τον μικρότερο αδερφό του Δημήτρη έχουν ανέβει σε ένα από τα τρενάκια του. Τα δύο παιδιά φαίνονται να διασκεδάζουν αμέριμνα μη γνωρίζοντας τι έπεται στη συνέχεια. Το παιχνίδι σε λίγα δευτερόλεπτα αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα.

Κορίτσια που είναι σε άλλα κουβούκλια του παιγνιδιού ακούγονται να φωνάζουν τρομαγμένα. Το παιγνίδι γυρίζει πλέον πολύ γρήγορα και ξαφνικά η πλάτη του καθίσματος του 19χρονου σπάει και εκσφενδονίζεται προς τα πίσω, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

«Όταν άρχισε να γυρνάει πάρα πολύ δυνατά το μηχάνημα άκουσα, ένιωσα το πρώτο κρακ από το κάθισμα. Γυρνάω και του λέω “Γιάννη ξεκολλάει”. Με κοιτάει, τον κοιτάω, μετά ακούω ένα μεγαλύτερο κρακ και τον βλέπω να φεύγει από δίπλα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αδελφός του 19χρονου, Δημήτρης Καμπαϊλής.

«Όσο και αν προσπαθούν να μπερδέψουν τα πράγματα, δεν θα μπορέσουν. Σήμερα θα βγει όλη η αλήθεια για όλη αυτή τη συμμορία, την σπείρα, απατεώνες που τα ‘παίρναν, που κάνουν τα πάντα, δεν θα μπορέσει καμία υπεράσπιση να τους σώσει, είναι πολύ ξεκάθαρη η κατάσταση», δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής.

Το βίντεο που τράβηξε το μικρότερο από τα τρία αδέλφια δείχνει ότι τα παιδιά δεν κουνήθηκαν από τις θέσεις τους, όπως υποστήριξε η υπεράσπιση των κατηγορουμένων επιχειρώντας να μεταθέσει τις ευθύνες στο ίδιο το θύμα. Το βίντεο μαζί με φωτογραφίες προβλήθηκαν από τον πατέρα του 19χρονου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών όπου δικάζονται για τον θάνατο του γιου του οι ιδιοκτήτες του λούνα παρκ, ο χειριστής του παιγνιδιού και ένας μηχανικός.

«Αναγκαστικά ξαναθυμηθήκαμε τι έγινε εκείνο το βράδυ», δήλωσε ο αδελφός του 19χρονου και πρόσθεσε: «Δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε όμως να το κάνουμε για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μπει ο καθένας στη θέση του».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Δεκεμβρίου με καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας, μεταξύ των οποίων και ο πραγματογνώμονας που βρήκε σάπιο το φονικό παιγνίδι.

