Χαλκιδική: Συνελήφθη 23χρονος με χασίς στο αυτοκίνητό του

Συνελήφθη προχθές το βράδυ σε περιοχή του δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας 23χρονος καθώς σε έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 7,6 γραμμαρίων.

Επίσης, στην οικία του διαπιστώθηκε να αποκρύπτει ακόμη 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 42,1 γραμμαρίων, 1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη «σοκολάτα» βάρους 4,6 γραμμαρίων και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν. Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα που οδηγούσε και ένα κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκε στην κατοχή του.