Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από τροχαίο στη Φούρκα
THESTIVAL TEAM
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Φούρκας στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας που επέβαινε σε μηχανή, έχασε τον έλεγχο αυτής, η οποία εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί. Στο σημείο βρέθηκαν μέλη της ΕΟΔ που του παρείχαν της πρώτες βοήθειες αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
Ο άνδρας νοσηλεύεται και δεν κινδυνεύει η ζωή του, ενώ έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος πραγματοποιηθεί το ΑΤ Κασσάνδρας.