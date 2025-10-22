MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από τροχαίο στη Φούρκα

|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Φούρκας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας που επέβαινε σε μηχανή, έχασε τον έλεγχο αυτής, η οποία εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί. Στο σημείο βρέθηκαν μέλη της ΕΟΔ που του παρείχαν της πρώτες βοήθειες αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Ο άνδρας νοσηλεύεται και δεν κινδυνεύει η ζωή του, ενώ έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος πραγματοποιηθεί το ΑΤ Κασσάνδρας.

Τροχαίο Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Γκιουλέκας: Οι τρεις πρωτοβουλίες του ΥΜΑΘ για την ανάπτυξη Μακεδονίας και Θράκης – Ζωηρό το ενδιαφέρον Μητσοτάκη για τη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ένας νεκρός και τραυματίες από τη συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Ανόβερο

ΚΑΙΡΟΣ 20 ώρες πριν

Καιρός: Έρχεται το “καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου” – Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο

ΕΘΝΙΚΑ 2 ώρες πριν

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τιμά σήμερα τις επετείους της 26ης και της 28ης Οκτωβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ολλανδία: 25χρονος συνελήφθη για απειλές κατά του ακροδεξιού πολιτικού Χέερτ Βίλντερς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Είμαι καθαρός και θα κινηθώ νομικά, υποστηρίζει ο “Φραπές” για τα “αδικαιολόγητα” 2,5 εκατ. ευρώ και τα οκτώ αυτοκίνητα που εντόπισε η Αρχή για το μαύρο χρήμα