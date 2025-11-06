Χαλκιδική: Στις φλόγες σπίτι στο Παλαιόκαστρο τα ξημερώματα
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε οικία στο Παλαιόκαστρο Χαλκιδικής.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο σπίτι περίπου στις 2 τα ξημερώματα.
Στο σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμου. Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οικία στο Παλαιόκαστρο Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 6, 2025
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Μαρουσάκης: Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας – Επικίνδυνες βροχές και μεγάλος όγκος νερού
- Τσιμτσιλή για Σοφία Μουτίδου: Η ψυχοθεραπεία δεν σου το δικαίωμα να κάνεις χαρακτηρισμούς σαν να ‘σαι ψυχοθεραπευτής
- Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με μηχανάκι στην Αγγελάκη – Ένας ελαφρά τραυματίας, δείτε φωτο και βίντεο