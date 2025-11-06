MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Στις φλόγες σπίτι στο Παλαιόκαστρο τα ξημερώματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε οικία στο Παλαιόκαστρο Χαλκιδικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο σπίτι περίπου στις 2 τα ξημερώματα.

Στο σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμου. Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Χαλκιδική

