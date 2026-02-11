Χαλκιδική: Μπούκαραν σε εξοχικό και άρπαξαν χρήματα, κάρτες και αυτοκίνητο!
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών ηλικίας 42 και 20 ετών σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες μπήκαν στις 27 Αυγούστου του 2025 σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, κάρτες τραπεζών, διάφορα προσωπικά έγγραφα και ένα κλειδί οχήματος.
Κατά την αποχώρησή τους αφαίρεσαν και το όχημα, που βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας.
Το κλεμμένο όχημα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο τον Σεπτέμβριο του 2025 σε άλλη περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Χρέος όλων μας να μείνει η Τούμπα ανοιχτή!
- Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης – “Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας”, δήλωσε ο Ερντογάν λίγο πριν την συνάντηση
- Στέφανος Παπαδόπουλος: Αντιδράσεις για την αφίσα με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου και τίτλο τραγουδιού του Γιώργου Μαζωνάκη