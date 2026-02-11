MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Μπούκαραν σε εξοχικό και άρπαξαν χρήματα, κάρτες και αυτοκίνητο!

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών ηλικίας 42 και 20 ετών σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες μπήκαν στις 27 Αυγούστου του 2025 σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, κάρτες τραπεζών, διάφορα προσωπικά έγγραφα και ένα κλειδί οχήματος.

Κατά την αποχώρησή τους αφαίρεσαν και το όχημα, που βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας.

Το κλεμμένο όχημα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο τον Σεπτέμβριο του 2025 σε άλλη περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

