Χαλκιδική: Μίνι λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα στο Άγιο Όρος

THESTIVAL TEAM

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους για περιστατικό πτώσης ενός Ι.Χ.Ε. οχήματος (μίνι λεωφορείο) στη θάλασσα, εντός του λιμένα Δάφνης Αγίου Όρους, με έναν ημεδαπό επιβαίνοντα.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου διαπιστώθηκε η πτώση του οχήματος στη θάλασσα. Ο 72χρονος οδηγός εξήλθε μόνος του, καλά στην υγεία του, ο οποίος δήλωσε ότι η πτώση οφειλόταν σε εσφαλμένο χειρισμό.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το Ι.Χ.Ε. ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους.

Άγιο Όρος

