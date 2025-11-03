MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε σκεπή σπιτιού στα Νέα Μουδανιά – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε σκεπή οικίας στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά περιορίστηκε στη σκεπή, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ τα αίτια της εκδήλωσής της διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Νέα Μουδιανιά Φωτιά Χαλκιδική

