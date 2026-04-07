MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή στη Νέα Ποτίδαια – Τροφοδοτούσαν παράνομα με ρεύμα κατοικίες

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής, για υπόθεση ρευματοκλοπής.

Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς άνδρες ηλικίας 21 έως 53 ετών και δύο ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 31 και 46 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 31χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες προέβαιναν σε παράνομη σύνδεση με κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ, από όπου ηλεκτροδοτούσαν την οικία ενός εκ των ανδρών και στη συνέχεια διοχέτευαν το ρεύμα, μέσω μπαλαντέζων, και σε άλλες κατοικίες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή και αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

