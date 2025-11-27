MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Ένας τραυματίας σε τροχαίο – Το ΙΧ του βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σήμερα το πρωί σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 09:30 στο 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυγύρου – Βραστάμων. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας εξετράπη της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη.

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Χαλκιδική

