Χαλκιδική: Έκλεβαν αυτοκίνητα και τα πουλούσαν σε κυκλώματα διακίνησης παράνομων μεταναστών – Δικογραφία σε τρεις

Εξιχνιάστηκαν, έπειτα από συστηματική και πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, δύο κλοπές οχημάτων και δώδεκα διαρρήξεις αυτοκινήτων που είχαν σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στη Γερακινή Χαλκιδικής.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ένας 22χρονος υπήκοος Ιράκ φέρεται να διέπραξε στις 11 και 17 Αυγούστου 2025 συνολικά 14 διαρρήξεις σε σταθμευμένα οχήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκαν σε τουρίστες. Ο δράστης έσπαζε τα παράθυρα των αυτοκινήτων και ερευνούσε το εσωτερικό τους, αναζητώντας δεύτερα κλειδιά.

Στόχος του ήταν η αφαίρεση των οχημάτων και η περαιτέρω διάθεσή τους σε άτομα που δραστηριοποιούνταν στη μη νόμιμη διακίνηση μεταναστών. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αφαιρέσει δύο από τα οχήματα.

Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν εντός του ίδιου μήνα στον Διδυμότειχο και στην περιοχή των συνόρων Βουλγαρίας – Ρουμανίας, όπου οδηγούνταν από τους άλλους δύο κατηγορούμενους, ηλικίας 21 και 37 ετών, υπηκόους Γεωργίας και Τουρκίας αντίστοιχα. Τα οχήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.