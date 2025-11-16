MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Διάσωση τριών επιβαινόντων από ερασιτεχνικό σκάφος που έμπαζε νερά στο Ποσείδι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σήμερα το πρωί, οι Λιμενικές Αρχές Νέων Μουδανιών, Θεσσαλονίκης και Νέας Μηχανιώνας ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ότι ένα ερασιτεχνικό σκάφος αναψυχής, με ελληνική σημαία, είχε παρουσιάσει εισροή υδάτων και βρισκόταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ποσειδίου Κασσάνδρας. Στο σκάφος επέβαιναν τρεις Έλληνες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, τρία αλιευτικά σκάφη, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Κασσάνδρας, καθώς και περιπολικό όχημα του Λιμενικού από ξηράς. Το αλιευτικό «ΑΓΙΟΙ ΡΑΦΑΗΛ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΙΡΗΝΗ» εντόπισε πρώτο το σκάφος και παρέλαβε τους τρεις επιβαίνοντες, οι οποίοι ήταν καλά στην υγεία τους.

Στη συνέχεια, με τη βοήθειά του και υπό τη συνοδεία του περιπολικού σκάφους, το σκάφος αναψυχής οδηγήθηκε με ασφάλεια στην περιοχή του κάμπινγκ Ποσειδίου. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Λιμενικό Σώμα Χαλκιδική

