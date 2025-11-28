MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω έντονης βροχόπτωσης – Δείτε σε ποιο σημείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Έντονα προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Adel εξαιτίας των ισχυρών καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού, που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου.

Χαλκιδική

