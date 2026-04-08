Χαλκίδα: Νεκρή 75χρονη οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) στην περιοχή της Γλύφας, στη Χαλκίδα, όταν μία 75χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία μηχανή, στην οποία επέβαινε η ηλικιωμένη συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.