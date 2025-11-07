MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αυτοκίνητο τούμπαρε στα Χανιά – Στο νοσοκομείο η οδηγός – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 της Παρασκευής (7/11) στη Λεωφόρο Καραμανλή (Σούδας) στα Χανιά.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα με κατεύθυνση προς Χανιά, εξετράπη από τον δρόμο, χτύπησε σε δέντρο, αναποδογύρισε και προσγειώθηκε στην άσφαλτο.

Η οδηγός παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, αλλά φέρεται να μην τραυματίστηκε πέρα από κάποιες εκδορές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική. Έρευνα διεξάγει η τροχαία Χανίων.

Δείτε εικόνες του kriti360.gr:

Χανιά

