Αυτοκίνητο τούμπαρε στα Χανιά – Στο νοσοκομείο η οδηγός – Δείτε φωτογραφίες
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 της Παρασκευής (7/11) στη Λεωφόρο Καραμανλή (Σούδας) στα Χανιά.
Αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα με κατεύθυνση προς Χανιά, εξετράπη από τον δρόμο, χτύπησε σε δέντρο, αναποδογύρισε και προσγειώθηκε στην άσφαλτο.
Η οδηγός παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, αλλά φέρεται να μην τραυματίστηκε πέρα από κάποιες εκδορές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική. Έρευνα διεξάγει η τροχαία Χανίων.
Δείτε εικόνες του kriti360.gr:
