Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή στην Πάτρα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2) στην Πάτρα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 15χρονο μαθητή στην οδό Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο μαθητής εκτινάχτηκε στο έδαφος, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Το αγόρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτική παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.