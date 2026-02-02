MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή στην Πάτρα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2) στην Πάτρα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 15χρονο μαθητή στην οδό Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο μαθητής εκτινάχτηκε στο έδαφος, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Το αγόρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτική παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Πάτρα

