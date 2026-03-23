Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στα Εξάρχεια – Συνελήφθη ο οδηγός

Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (23/3/26) στα Εξάρχεια, στη συμβολή Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει στην καφετέρια που βρίσκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή ενός άνδρα που έκανε ντελίβερι. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να καταλήξει στην καφετέρια, στα Εξάρχεια, όπου προκλήθηκαν ζημιές.

Ο ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο οδηγοί ενώ εκείνος του αυτοκινήτου, συνελήφθη.