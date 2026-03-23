MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στα Εξάρχεια – Συνελήφθη ο οδηγός

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (23/3/26) στα Εξάρχεια, στη συμβολή Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει στην καφετέρια που βρίσκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή ενός άνδρα που έκανε ντελίβερι. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να καταλήξει στην καφετέρια, στα Εξάρχεια, όπου προκλήθηκαν ζημιές.

Ο ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο οδηγοί ενώ εκείνος του αυτοκινήτου, συνελήφθη.

Εξάρχεια Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

