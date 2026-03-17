Αυτοκίνητο εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα, μετά από σύγκρουση με άλλο ΙΧ – Δείτε φωτογραφίες

Παρ’ ολίγον τραγωδία στην Πάτρα, καθώς αυτοκίνητο εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της πόλης, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το tempo24.news, αρχικά δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Σολωμού.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα να εισβάλει στο γωνιακό σούπερ μάρκετ, σπάζοντας την τζαμαρία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από θαύμα δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός καθώς τη στιγμή της σύγκρουσης η επιχείρηση ήταν σε πλήρη λειτουργία με αρκετό κόσμο.

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό, ενώ στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

