Αττική: Βρέθηκε ο 16χρονος που είχε εξαφανιστεί στον Άγιο Παντελεήμονα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Βρέθηκε ο 16χρονος που είχε εξαφανιστεί από τον Άγιο Παντελεήμονα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.
