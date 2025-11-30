MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική: Βρέθηκε ο 16χρονος που είχε εξαφανιστεί στον Άγιο Παντελεήμονα

Βρέθηκε ο 16χρονος που είχε εξαφανιστεί από τον Άγιο Παντελεήμονα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

