Αττική: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον εμπρησμό σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Φωτιά προκλήθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους, έπειτα από εμπρηστική επίθεση αγνώστων, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 02:10, τουλάχιστον δύο άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας, πιθανότατα με πέτρα, και έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστραφεί μεγάλο μέρος του χώρου.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Η έκρηξη στην καφετέρια αποτυπώνεται στο βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού Action24.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας των Αγίων Αναργύρων, το οποίο ερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα της εμπρηστικής ενέργειας.

Δείτε βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη στους Αγίους Αναργύρους:

Άγιοι Ανάργυροι Εμπρησμός

