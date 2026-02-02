Αττική: Βίντεο λίγο πριν από την αρπαγή του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το μεσημέρι στη Νέα Πέραμο μετά τον εντοπισμό μιας ανθρώπινης σορού σε ένα ρέμα της περιοχής η οποία ανήκει στον 27χρονο επιχειρηματία, ο οποίος τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας έπεσε θύμα αρπαγής έξω από το σπίτι του, στην Ελευσίνα.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι οι δράστες οδήγησαν το θύμα σε αυτό το απόμερο σημείο, τον εκτέλεσαν με τουλάχιστον 7 σφαίρες και στη συνέχεια προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στο πτώμα χωρίς, όμως, να τα καταφέρουν, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής για πόσο διάστημα ο 27χρονος έμεινε στα χέρια τους από τη στιγμή της αρπαγής του από το κέντρο της Ελευσίνας μέχρι τη δολοφονία του στο ρέμα, κοντά στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο 27χρονος, ο οποίος φορά μια γκρι φόρμα και ένα μπλε φούτερ με κουκούλα, να επιστρέφει στο σπίτι του με τα πόδια από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου.

Το ρολόι γράφει 2:01 και ο επιχειρηματίας στρίβει στο στενό για να μπει στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε μαζί με τη σύντροφό του.

Ένα λεπτό αργότερα, από την αντίθετη κατεύθυνση του δρόμου, φτάνει ένα μπλε ΙΧ. Σε αυτό επιβαίνουν τα 4 άτομα τα οποία με την απειλή όπλου τον έβαλαν με τη βία στο όχημα και εξαφανίστηκαν.

Τα βίντεο από τις κάμερες παρέδωσε στην Αστυνομία η σύντροφος του επιχειρηματία η οποία κατήγγειλε και την αρπαγή. Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού και τις πινακίδες κυκλοφορίας, το όχημα με το οποίο έγινε η αρπαγή είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Αυτό που αναζητούν τώρα οι Αρχές είναι το κίνητρο της δολοφονίας με το σενάριο της απαγωγής να απομακρύνεται καθώς μολονότι ο 27χρονος προερχόταν από εύπορη οικογένεια κανείς δεν επικοινώνησε μαζί τους προκειμένου να ζητήσει λύτρα.

Οι Αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν πως αφορμή για το έγκλημα ήταν κάποια οικονομική διαφορά που ενδεχομένως να είχε το θύμα με τους δράστες.

Ακόμη, προσπαθούν να εντοπίσουν τα κοινά σημεία με τη δολοφονία του επιχειρηματία ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός σε μια δασική περιοχή, στη Μάνδρα, το 2024 με τους δράστες τότε να καίνε το πτώμα και το αυτοκίνητο με το οποίο τον είχαν απαγάγει.