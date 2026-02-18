Αττική: Βίντεο από τη δράση των μυστικών αστυνομικών σε μετρό και λεωφορεία για πορτοφολάδες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον περιορισμό της δράσης των πορτοφολάδων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Στο πλαίσιο του σχεδίου «Αριάδνη», 180 αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα κινούνται σε συρμούς και αποβάθρες, προσποιούμενοι τους επιβάτες, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη δραστών επ’ αυτοφώρω.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, βίντεο-ντοκουμέντα από σταθμούς του μετρό καταγράφουν κλοπές, καταδιώξεις και συλλήψεις. Οι αστυνομικοί παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις μέσα στον συνωστισμό και παρεμβαίνουν άμεσα, οδηγώντας τους συλληφθέντες στα αρμόδια τμήματα.

Σε μία από τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις, στον σταθμό Μεταξουργείο, δράστης άρπαξε χρυσή αλυσίδα από νεαρό άνδρα, τον έσπρωξε και επιχείρησε να διαφύγει μαζί με δύο συνεργούς του. Σε άλλο περιστατικό, στον σταθμό Χολαργός, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν δύο άτομα να τρέχουν για να διαφύγουν αμέσως μετά την κλοπή.

Θύμα κλοπής περιέγραψε: «Μου έχουν πάρει το κινητό μου και της κόρης μου τα γυαλιά. Μέσα από την τσάντα, ούτε που το κατάλαβα». Οι συμμορίες εκμεταλλεύονται τον συνωστισμό, πλησιάζουν τα θύματά τους και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αφαιρούν πορτοφόλια, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι καταδιώξεις συνεχίζονται εκτός σταθμών. Σε περιστατικό που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ, δράστης ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού την ώρα που πραγματοποιούσε αγορές με πιστωτική κάρτα που είχε αφαιρέσει νωρίτερα από επιβάτη.

Το σχέδιο «Αριάδνη» αφορά επίσης την αντιμετώπιση βανδαλισμών σε συρμούς. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε: «Η αυξημένη αστυνόμευση στο μετρό και οι στενευμένοι έλεγχοι φέρνουν αποτελέσματα. Η ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι προτεραιότητά μας. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όποιος παρανομεί θα συλλαμβάνεται».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 98 συλλήψεις για κλοπές και ληστείες στο μετρό, έναντι 122 το 2024 και 128 το 2023. Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα.