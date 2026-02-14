Αττική: Ταυτοποιήθηκε οδηγός που μετείχε αυτοσχέδιους αγώνες και ανέβαζε βίντεο στα social media

Ο οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες και αναπτύσσοντας επικίνδυνη ταχύτητα, ταυτοποιήθηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ενώ το αυτοκίνητο του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην περιοχή του Ωρωπού.

Η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής προχώρησε σε επιτυχή ταυτοποίηση ενός 30χρονου οδηγού, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε επικίνδυνες αυτοσχέδιες οδήγηση. Οι αστυνομικοί, μέσω της ανάλυσης δημοσιευμένων βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, παρακολούθησαν τη δραστηριότητά του, η οποία περιλάμβανε υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση κανόνων κυκλοφορίας.

Στα βίντεο που αναρτούσε ο οδηγός, εμφανιζόταν να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, παραβιάζοντας διπλές διαχωριστικές γραμμές και κινούμενος στη λωρίδα αντίθετης κατεύθυνσης σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Η επικίνδυνη οδήγηση δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Μετά την ανάλυση των στοιχείων και τη διαπίστωση των παραβατικών συμπεριφορών του οδηγού, οι αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. συνέχισαν τη διερεύνηση και κατόρθωσαν να ταυτοποιήσουν τον 30χρονο οδηγό του αυτοκινήτου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Η έρευνα συνεχίστηκε με την εύρεση και κατάσχεση του αυτοκινήτου στην περιοχή του Ωρωπού, όπου εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποιούσε ο δράστης. Οι αρχές θεωρούν ότι η ανεύρεση του οχήματος ενίσχυσε τη θέση τους για την ταυτοποίηση και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 30χρονου υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι αστυνομικές αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τη συγκεκριμένη υπόθεση για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της δικαιοσύνης, ενώ ενδέχεται να προκύψουν νέες εξελίξεις και έρευνες σε σχέση με άλλες πιθανές παραβατικές ενέργειες του δράστη.