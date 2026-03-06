Αττική: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 151 χλμ, ήταν μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και απείλησε αστυνομικούς

Στην σύλληψη ενός 42χρονου οδηγού ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου να οδηγεί μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα, να τρέχει με 151 χλμ και να απείλησε αστυνομικούς, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία,ο 42χρονος εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar να τρέχει επί της Λεωφ. Λαυρίου στην περιοχή των Καλυβίων με 151 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα, δηλαδή υπερέβαινε το όριο κατά 71 χλμ/ώρα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε με αλκοολόμετρο, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,63 mg/l.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την ακινητοποίησή του ο 42χρονος απείλησε και εξύβρισε τους αστυνομικούς, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε ισχύουσα άδεια οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.