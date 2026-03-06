MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 151 χλμ, ήταν μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και απείλησε αστυνομικούς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην σύλληψη ενός 42χρονου οδηγού ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου να οδηγεί μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα, να τρέχει με 151 χλμ και να απείλησε αστυνομικούς, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία,ο 42χρονος εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar να τρέχει επί της Λεωφ. Λαυρίου στην περιοχή των Καλυβίων με 151 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα, δηλαδή υπερέβαινε το όριο κατά 71 χλμ/ώρα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε με αλκοολόμετρο, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,63 mg/l.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την ακινητοποίησή του ο 42χρονος απείλησε και εξύβρισε τους αστυνομικούς, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε ισχύουσα άδεια οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αττική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Θ. Πλεύρης: Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για προστασία συνόρων με αποτροπή και όχι μόνο με search and rescue

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Τριαντάφυλλος: Διαζύγιο για τον τραγουδιστή μετά από 19 χρόνια γάμου – “Δεν ήμουν καλός σύζυγος” παραδέχτηκε

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Ανακατασκευάστηκαν πλήρως δύο παιδικές χαρές στον Δήμο Θεσσαλονίκης – Δείτε φωτο

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη: Είμαι πολύ καλά με τον Ιορδάνη και με την ομάδα που έχουμε, θα συνεχίσουμε και του χρόνου

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Το Ιράν λέει ότι χτύπησε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο “Αβραάμ Λίνκολν” και δηλώνει έτοιμο να αποκρούσει χερσαία εισβολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 49χρονο που οδηγούσε ΙΧ χωρίς πινακίδες και δίπλωμα