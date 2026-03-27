Αττική: Συνελήφθη 14χρονος σε γυμνάσιο στο Νέο Ηράκλειο – Είχε στην κατοχή του μαχαίρι και σουγιά

Στη σύλληψη ενός 14χρονου μαθητή προχώρησαν οι Αρχές στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένας σουγιάς τύπου πεταλούδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, δύο συμμαθητές του 14χρονου διαπίστωσαν ότι είχε μέσα στην τσάντα του δυο αιχμηρά αντικείμενα. Ενημέρωσαν αμέσως τον καθηγητή τους, ο οποίος με τη σειρά του κάλεσε την αστυνομία.

Στο Γυμνάσιο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι έκαναν έλεγχο στον 14χρονο, στην κατοχή του οποίου βρήκαν ένα μαχαίρι και έναν σουγιά τύπου πεταλούδα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 14χρονο για παράνομη οπλοκατοχή.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκου αναμένεται να αντιμετωπίσουν και οι γονείς του 14χρονου.