Αττική: Στα κινητά τα πρώτα “ραβασάκια” από τις “έξυπνες κάμερες” της Τροχαίας – Έχουν σταλεί 130 κλήσεις μέσα σε λίγες ημέρες

Άρχισε η βεβαίωση και η ηλεκτρονική αποστολή κλήσεων και προστίμων από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν εγκατασταθεί πιλοτικά σε οκτώ σημεία αυξημένης επικινδυνότητας στην Αττική, όπως επίσης και από τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε δέκα λεωφορεία για τον έλεγχο της αντικανονικής κυκλοφορίας σε λεωφορειολωρίδες, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και σε συνέχεια του σχετικού νόμου (Ν. 5256/2025) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω της συνεργασίας των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ Δημήτρη Παπαστεργίου, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς.

Έχουν ήδη αποσταλεί 130 κλήσεις

Από τα μέσα Μαρτίου 2026, που ξεκίνησε η λειτουργία του συστήματος, έχουν ήδη αποσταλεί στους παραβάτες οι πρώτες 130 κλήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr και του Gov.gr Wallet. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και τη μη χρήση κράνους από δικυκλιστές.

Πώς λειτουργούν οι κάμερες

Οι κάμερες που χρησιμοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνουν λειτουργίες αυτόματης ανάλυσης των παραβάσεων και αναγνωρίζουν το είδος τους, όπως παραβίαση σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες, μη χρήση ζώνης ή κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Ταυτόχρονα, το σύστημα αναγνωρίζει τη μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του οχήματος που διέπραξε την παράβαση.

Οι κινητές κάμερες που τοποθετήθηκαν σε λεωφορεία καταγράφουν παράνομη στάθμευση και κίνηση εντός των λεωφορειολωρίδων, καθώς και δεδομένα που αποτυπώνουν τη δυσκολία των δρομολογίων, όπως η κατάσταση των υποδομών και η κίνηση στους δρόμους. Τα στοιχεία κάθε παράβασης περιλαμβάνουν χρόνο, τόπο και τη ροή της κυκλοφορίας, ενώ διασφαλίζεται η προστασία προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τα στοιχεία των πινακίδων για να ελέγξουν εάν τα οχήματα έχουν ασφάλεια, ΚΤΕΟ, πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας ή αν εντάσσονται στον δακτύλιο.

Η επέκταση του προγράμματος προβλέπει την τοποθέτηση περίπου 1.000 νέων καμερών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη μέσα στο 2026, με τη συνέχιση της ανάπτυξης του δικτύου και το 2027. Επιπλέον, έως τις αρχές του 2027 αναμένονται περίπου 300 επιπλέον κινητές κάμερες.

Στο ίδιο πλαίσιο, προχωρά και η δημιουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων, μέσω του οποίου θα γίνεται η ψηφιακή διαχείριση των προστίμων, από την καταγραφή έως την πληρωμή τους, με δυνατότητα αυτόματης έκδοσης κλήσεων, υποβολής ενστάσεων και ηλεκτρονικής πληρωμής. Η πλήρης λειτουργία του συστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.