Αττική: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός νωρίς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (08/04), στους Αμπελόκηπους Αττικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί στην οδό Αλφειού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έπεσε από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας του.

Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία.

Από την ΕΛ.ΑΣ. είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε η πτώση του άνδρα.