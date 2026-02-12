MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Τα είχαν κρύψει στο καπό του αυτοκινήτου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δύο άνδρες ηλικίας 30 και 25 ετών συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή του Ασπροπύργου να έχουν κρυμμένες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη στο καπό του αυτοκινήτου τους, με σκοπό τη διακίνηση τους.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 19 νάιλον συσκευασίες ηρωίνης συνολικού μεικτού βάρους 323,4 γραμμαρίων, δύο κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διευθέτηση της υπόθεσης.

