ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε την 74χρονη στην Πατησίων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο αναβάτης της μηχανής ο οποίος τα ξημερώματα της Παρασκευής παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια 74χρονη γυναίκα στην Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του prothema.gr στο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο αναβάτης, το αλκοόλ μετρήθηκε στα 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το όριο είναι 0,24 mg/lt.

Μετά τη σύλληψή του, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

