Αθήνα: Βίντεο από την κινηματογραφική καταδίωξη με τον 16χρονο που εμβόλισε και τραυμάτισε αστυνομικό

THESTIVAL TEAM

Οδός Αχαρνών λίγα λεπτά μετά τις έξι και μισή το απόγευμα. Μία μηχανή με οδηγό έναν 16χρονο τρέχει μέσα στο στενό, έχοντας αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα. Από πίσω του ακολουθεί ένα περιπολικό και οι αστυνομικοί κυνηγούν τον ανήλικο, που προσπαθεί να τους ξεφύγει και τελικά πέφτει πάνω σε διερχόμενο ΙΧ.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί που βρίσκονταν στην οδό Αχαρνών έκαναν νόημα στον 16χρονο να σταματήσει τη μηχανή για να του κάνουν έλεγχο.

Ωστόσο, κάπου εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα όσα θα ακολουθούσαν στη συνέχεια και καταγράφηκαν σε βίντεο που φέρνει στο φως η εκπομπή του MEGA, «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Βλέποντας την αντίδραση του ανήλικου οδηγού ένας αστυνομικός με μηχανή ξεκίνησε να τον καταδιώκει και με τη συνδρομή περιπολικού της Άμεσης Δράσης, κατάφερε να τον ακινητοποιήσει στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Ηπείρου. Εκεί ωστόσο ξεκίνησε νέος γύρος έντασης.

Ο ανήλικος οδηγός επιχείρησε αριστερό ελιγμό και προσέκρουσε στην ακινητοποιημένη μοτοσικλέτα του αστυνομικού.

Κατά το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ο αστυνομικός ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών «401».

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

