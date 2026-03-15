Αθήνα: Συνελήφθησαν πέντε άτομα για οπαδικό επεισόδιο στον Άγιο Δημήτριο – Βρέθηκαν πάνω από 300.000 ευρώ στα σπίτια τους

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, 14 Μαρτίου 2026, -5- άτομα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης με οπαδικό υπόβαθρο, που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2025 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 17ης Δεκεμβρίου 2025, περίπου -10- οπαδοί ομάδας της Αθήνας συνεπλάκησαν με αντίστοιχο αριθμό οπαδών έτερης ομάδας της Αθήνας, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιθέσεις με αιχμηρό και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι οπαδός της πρώτης ομάδας.

Στο πλαίσιο της έρευνας των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και ανάλυση του συνόλου των στοιχείων της δικογραφίας, ταυτοποιήθηκαν -4- οπαδοί της δεύτερης ομάδας καθώς και τα οχήματα με τα οποία προσέγγισαν το σημείο της επίθεσης, δύο από τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ο οπαδός που τραυματίστηκε, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα διακριβώθηκαν οι κινήσεις του πριν και μετά την επίθεση.

Ειδικότερα, προέκυψε ο λόγος που βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης, καθώς και ότι μεταφέρθηκε από έτερο άτομο σε ιδιωτικό πολυϊατρείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Μάλιστα, σε βάρος του ατόμου που τον μετέφερε, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, καθώς κατά την αρχική του εξέταση απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των ανωτέρω -4- οπαδών, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ρουχισμός που έφεραν κατά την ημέρα της επίθεσης και ρουχισμός με διακριτικά ομάδας,
  • -3- κουκούλες τύπου full-face και μάσκα,
  • πανό οπαδικού περιεχομένου,
  • πλήθος αυτοκόλλητων ομάδας,
  • σιδηρογροθιά,
  • -20- σπρέι,
  • -2- τρίφτες με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και
  • -4- κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, στην οικία ενός εξ αυτών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- γεμιστήρες με συνολικά -36- φυσίγγια, -7- φυσίγγια αδράνειας, -2-αβολίδωτα φυσίγγια, καθώς και το χρηματικό ποσό των -302.190- ευρώ, τα οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο επίσης συνελήφθη.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία

