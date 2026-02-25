MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Συνελήφθη οδηγός ταξί για εξαπάτηση πελατών – Είχε βάλει 56 φορές παράνομα διπλή ταρίφα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός οδηγού ταξί προχώρησαν αστυνομικοί στην Αθήνα, καθώς είχε ενεργοποιήσει την διπλή ταρίφα σε ώρες που δεν επιτρέπεται για να αποκομίζει περισσότερα κέρδη.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, ο οδηγός ταξί είχε βάλει παράνομα στη συσκευή του ταξίμετρου διπλή ταρίφα αντί για τη μονή εισπράττοντας υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες τουλάχιστον 56 φορές.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ταξί κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, αν και ήταν μεσημέρι, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Μετά από έλεγχο προέκυψε ότι κατά το τελευταίο πενθήμερο ο 59χρονος είχε επαναλάβει την ίδια πρακτική τουλάχιστον 56 φορές, προκειμένου να έχει περισσότερα κέρδη

Σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Αθήνα Οδηγός Ταξί

