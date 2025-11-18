MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Συνελήφθη 46χρονος καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου ( στην περιοχή της Βούλας, 46χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας για διάπραξη απάτης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ύποπτο όχημα να κινείται στην περιοχή της Βούλας και το κάλεσαν σε έλεγχο όπου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 46χρονου οδηγού εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος αλλοδαπός κατηγορείται ότι διέπραξε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αποκτώντας παράνομα χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή του Βελιγραδίου, με το χρηματικό ποσό να υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια Δηναρίων Σερβίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

